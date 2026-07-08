Zarobki w budżetówce wyższe niż w firmach prywatnych. "To kurs na górę lodową"
Zarobki w budżetówce są o 25 proc. wyższe niż w firmach prywatnych. "Staram się nie szafować górnolotnym straszeniem, ale właśnie wchodzimy na kurs na górę lodową" - ocenia dr ekonomii Marek Łangalis. Tylko w tym roku do końca maja zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 9,4 proc., czyli 183,7 mld zł.zwyklychlopakszary
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Komentarze (74)
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Ja przepatrzyłem jak wygląda np w biedniejszych gminach to chłopy potrafiły po 400k brutto.. nascie mieszkan. Przetargi pod dzialki itp
w tym kraju oswiadczenia majatkowe dopiero ludziom pokazuja jak sie dobrze zarabia w państwowce i polityce lokalnej.
Ale tępe wykopki już wyrok wydały, urzędnicy mają zarabiać najniższą jak oni w kołchozie
XDDDDD
Ja p------ę, wypłaty reguluje ustawa i jest niewiele wyższa niż minimalna na 99% stanowisk urzędniczych
Znam osoby w budżetówce z podobnym stażem zarabiające ~4200 netto (najniższa+wysługa lat). Po wliczeniu 13, premii świątecznych i wczasów pod gruszą i podzieleniu na 12 miesięcy nadal nie przekroczy 5k/mc.