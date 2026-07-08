Propagandowy wysryw lobbystów januszy biznesu zakłamujący prawdziwą rzeczywistość, którą jest jeden z najniższych udziałów płac w PKB w Europie, nie licząc napompowanej sztucznie przez europejskie centrale big techów Irlandii oraz trzymanej za jaja przez Niemców Grecji. Żeby mieć udział płac w PKB na poziomie Litwy, każdy pracownik powinien dostać jakieś 45% podwyżki. Janusze jęczą że pracownik za drogi i nie mogą importować dowolnej ilości biorobotów z krajów trzeciego świata, że podatki/składki za Pokaż całość