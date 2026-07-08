W Wadowicach też mamy lekarzy "milionerów". Szpital ujawnił kontrakty
Najwyższe pojedyncze wynagrodzenia w tutejszym szpitalu dotyczą specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Wartości najwyższych kontraktów dla trzech lekarzy w skali roku wyniosły: 1 346 906,59 zł, 1 308 653,59 zł, 1 202 235,11 zł.test1111
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Komentarze (21)
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@pyakuz:
Ale wiesz,że taka miała być narracja?
Że może są lekarze zarabiający miliony ale to
Tak działa wolny rynek xDDD