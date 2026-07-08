Ile wynosi "godna pensja lekarza"? Szef NIL podał kwotę
- 30 tys. zł brutto - to jest kwota wskazywana przez lekarzy, która pozwoliłaby im przejść z kontraktu na etat. To kwota wskazywana jako godna i adekwatna. Ten limit sprawiłby, że lekarze przestaliby wyjeżdżać za granicę - powiedział w "Trójce" Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.zwyklychlopakszary
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Komentarze (63)
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Prawdziwi lekarze to są Ci co mają zdolności manualne a nie frajer co wypisuje recepte na kaszelek i chce 30k
@Mikemed: Od 20 lat to ksztalcono w 40 milionowym kraju 5000 lekarzy rocznie. To nie ma nic wspolnego z konkurencja i wolnym rynkiem.
Ostatnio zwiekszyli do 10 000 i juz lekarzyki placzą ze jak tak mozna 10 000 lekrzy na 40 milionowy kraj.
MAcie lobby w postaci NIL ktore zamiast dbac o to zeby kazdy Polak mial szybki dostep do
I wiecie co? Jak rozmawiam z
#miastko #300tysdziennie
Przy czym brak ograniczania czasu pracy na JDG, brak ograniczania rozliczeń % od procedury dla JDG, benefit w postaci L4 (nie oszukujmy się - dostępnego od ręki), opieki na dzieci itd. I gdzie tu zysk dla systemu? W tym, że będzie miał lekarza w jednym szpitalu na UoP, a w drugim tego samego