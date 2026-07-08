Czy jak idziesz do lekarza na konsultacje która trwa 10 minut, kasuje 300zł, wysyła na badania krwi i kolejna wizyta 300zł a rozwiązania na twój problem nie ma to można mówić o jakiejś godnoścI? Bujałem sie po lekarzach, kasowali a nie byli w stanie pomóc. Żaden nie bierze pieniędzy od rozwiązanego problemu, każdy za "konsultacje". To niestety byly czasy przed chatgpt teraz pewnie im stawki podskoczyły.



I wiecie co? Jak rozmawiam z Pokaż całość