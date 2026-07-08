Kacprzyk pracował też w Częstochowie. Jest oświadczenie placówki
Dawid Kacprzyk w 2025 r., w którym miał zarobić 1,6 mln zł, pracował także w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Lekarz otrzymał wynagrodzenie według obowiązującej wówczas siatki wynagrodzeń - podaje szpital.WirtualnaPolska
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Komentarze (17)
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Polska w pigułce.
https://wykop.pl/link/7975707/lekarze-milionerzy-w-bydgoskiej-pulmonologii
Lekarze milionerzy w bydgoskiej pulmonologii
Un się óczył biologii. Na lekarza żałujesz?