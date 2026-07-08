Wg mnie największym absurdem nie jest to że jeden czy drugi lekarz zarabiał milion rocznie, ale to że każdy kto chciał albo przynajmniej pracował w szeroko rozumianej służbie zdrowia o tym wiedział i była to tajemnica poliszynela. Tylko przez jednego dociekliwego internautę, którego wpis podchwycił poczytny dziennikarz wyszło to akurat w tym roku.