Ale tu wypłynęła ogromna afera z tymi lekarzami. Przecież to wychodzi na to, że to jedna z największych afer ostatnich lat w Polsce, wychodzi jak patologiczne jest całe środowisko lekarskie. Przy tym wszelkie wcześniejsze afery wyglądają jak drobiazgi, wizowa, Szumowskiego, KPO, TVP, Sasin, zbożowa, SKOK, CPK, Banaś, maseczkowa, aniołki Glapy, nawet Amber Gold czy Obajtek, to wszystko przy tej skali oszustw i przy tej arogancji lekarzy, nagle jakoś tak biednie wygląda :D. Pokaż całość