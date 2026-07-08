"Zarabiali jak Leo Messi". Szef NIL przyznaje: przecieraliśmy oczy
Spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać szpitalom rachunki sięgające nawet 26 tys.PIAN--A_A--KTYWNA
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Spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać szpitalom rachunki sięgające nawet 26 tys.PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (39)
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NFZ też wycenia procedury.
Tu chodzi o cały system i politykę
KTO PŁACI TE KARE.LUDZIE CO WYŁUDZALI? NIEE.MY W PODATKACH.A KONOWAŁY SIE ŚMIEJĄ I KNUJĄ KTÓRY KOLEJNY SZPITAL OSKUBAĆ
@topikPajak: tak, sąd powinien karać więzieniem i zakazem wykonywania zawodu
okradją Polskę jawnie, pejsaci wiedzą, że za chwilę będzie wojna i nikt nie będzie ich ścigał
..a na początku wojny będą palić się w ogniskach wszystkie możliwe dowody ich złodziejstwa
..tu nie zostaje nic innego jak .."w imieniu Rzeczpospolitej..."
dołożę się nawet na ołów..
@voot: niestety nie, nadal będziemy opłacać co miesiąc chore składki zdrowotne, będą je waloryzować co roku i podnosic, a w zamian będziemy otrzymywać kolejki trzyletnie do lekarzy (no chyba że tym lekarzom, których opłacamy z naszych składek, zapłacimy drugi raz podczas prywatnych wizyt). Rząd wprowadzi jakieś drobne zmiany w ustawach co by zamydlić z oczy, ,araz wleci jakis zastępczy temat, i tyle. ¯\(ツ)/¯
https://polskieradio24.pl/polska/sprawa-neurochirurgow-milionerow-arlukowicz-wskazuje-powiazania-z-pis