Głośne oświadczenie szpitala w Częstochowie. Chodzi o znanego lekarza milionera
Głośna sprawa warszawskiego lekarza i radnego KO, Dawida Kacprzyka, zyskuje nowy wątek. Medyk przed wybuchem afery pracoPIAN--A_A--KTYWNA
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Głośna sprawa warszawskiego lekarza i radnego KO, Dawida Kacprzyka, zyskuje nowy wątek. Medyk przed wybuchem afery pracoPIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (17)
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kogo? typek sobie zaocznie robił specjalizację anestezjologiczną. no, chyba, że codziennie 200km dojeżdżał do częstochowy pełniąc jednocześnie dyżur w południowym i udzielając wywiadu w uśmiechniętej telewizji. on jeszcze brał za to kase jak pełnoprawny anestezjolog?
dziecko szczęścia w dodatku. pozostali musieli robić za minimalną na rezydenturze a dawidek byłm
Tylko LEKARZE kradli, nikt tego nie kontrolował, dopiero teraz się za to wzięli, jak zaczęło się ludziom z NFZ pod d*pami palić...
albo sami niektórzy ludzi z NFZ są w to umoczeni...
Jak się odzyska te pieniądze co LEKARZE nakradli, to jeszcze szpitale się wyremontuje...
Gmina w której Kacprzyk zostanie zatrudniony najwięcej razy dostanie w nagrodę wóz strażacki.
Ciekawe ile takich geniuszy jak on, mających powiązania z polityką, zarabiają grube miliony, a my dalej najniższa krajowa i odpowiedzialna praca ( ͡° ʖ̯ ͡°)