a po co anastezjolog ma byc na miejscu? pielegniarka zrobi co trzeba jak jej sie znudzi wyzywanie sie na pacjentach - kamerek nie ma, nikt nie bedzie niczego sprawdzal, a jak cos pojdzie nie tak to bedzie zmyslanie lub "komplikacje ktore sie zdarzaja" i c--j, nikt z niczego ich nie rozliczy