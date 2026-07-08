Inowrocław: dentysta stanie przed sądem za wyłudzenie ponad 700 tys. zł
Sąd Rejonowy w Inowrocławiu zbada sprawę doświadczonego dentysty, któremu bydgoska prokuratura okręgowa ponad 7 tysięcy zarzutów.SanczoPansaFromVillage
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Sąd Rejonowy w Inowrocławiu zbada sprawę doświadczonego dentysty, któremu bydgoska prokuratura okręgowa ponad 7 tysięcy zarzutów.SanczoPansaFromVillage
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