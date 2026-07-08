Bo mamy chory system podatkowy i niedobór lekarzy. Rozwiązanie jest proste: podatek liniowy dla wszystkich i składka ZUS — albo ryczałtowa dla wszystkich, albo liniowa. Do tego zwiększenie limitów specjalizacji i miejsc na kierunkach medycznych. Więcej medyków to większa konkurencja i niższe stawki. Wdrożenie AI, np. do kontroli wyników czy przepisywania cyklicznych recept po analizie wyników oraz bazy wykupionych i otrzymanych recept.



To, co wczoraj usłyszałem w radiu jako propozycję rządu, czyli Pokaż całość