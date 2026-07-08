Dlaczego lekarze stali się biznesmenami?
Mam kilka zdrowych pytań. Dlaczego pieniądze, które miały podążać za chorym, pędzą za lekarzami? Dlaczego lekarze nie są sami w stanie ocenić, jak długo mogą pracować, by pacjentowi ze zmęczenia nie szkodzić?PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (22)
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Wychodzi na to, że tam ludzie z NFZ-tu sami są umoczeni w te przekręty... więc nic dziwnego, że nic nie wykrywali...
Wszyscy lekarze kradnący pieniądze powinni zostać dożywotnio pozbawieni prawa wykonywania zawodu...
PA-TO-LO-GIA
To, co wczoraj usłyszałem w radiu jako propozycję rządu, czyli
@jarek04: takie rozwiązanie będzie o wiele lepsze od przeciętnego konowała, który przepisuje to co zawsze.
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