Wielki przekręt na dotacjach. Wyłudzili miliony z UE
Ponad 7,5 mln zł szkody, faktury warte 14 mln zł i projekt dotyczący zatopionych bojowych środków trujących. CBA zatrzymało pięć osób podejrzanych o udział w procederze związanym z unijnymi dofinansowaniami. Sprawa nie kończy się jednak na jednym projekcie i jednym zestawie dokumentów. Śledczy już zFXMAG
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Komentarze (7)
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No i widać, że ktoś się wziął za sprawę i załatwił to po polsku - czyli przekręt
O nim pomyślałem bo to był właśnie cwaniak pierwszej wody - zresztą razem z nią.