Kurde a sobie ostatnio myślałem, dlaczego nikt nie podejmuje prób, żeby coś z tym zrobić. Nawet biznes nadmorski powinien się do tego dołożyć i państwem i samorządami oczyścić Bałtyk, bo jak to wszystko jebnie, to te swoje kurorty będą mogli sprzedać za 1 zł. Choć najlepiej jakby to Niemce zrobili, bo to oni naważyli piwa.

No i widać, że ktoś się wziął za sprawę i załatwił to po polsku - czyli przekręt Pokaż całość