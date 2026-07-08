dostaną żądanie zapłaty 372 euro (około 1600 zł).

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"Drodzy Państwo! Bardzo się cieszę, że do mnie napisaliście w sprawie żądania do zapłaty. Pisząc do mnie aktywowaliście usługę ODPISZ, która to usługa jest usługą płatną w wysokości 1 miliona euro, za każde moje listowne (tradycyjny list lub email) odpisanie. Jako że właśnie do Was odpisuję, to jesteście mi winni 1 mln euro. Po odliczeniu 371 euro, które naliczyliście mi, to wychodzi na to,