Zatrzymał się na stacji i ma 372 euro do zapłaty
Media w Austrii ostrzegają kierowców przed stacją paliw w Wiener Neustadt. Ci, którzy wjadą na nią tylko po co, żeby np. wyciągnąć coś z bagażnika lub zawrócić, dostaną żądanie zapłaty 372 euro (około 1600 zł).etepetete
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Komentarze (75)
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"Drodzy Państwo! Bardzo się cieszę, że do mnie napisaliście w sprawie żądania do zapłaty. Pisząc do mnie aktywowaliście usługę ODPISZ, która to usługa jest usługą płatną w wysokości 1 miliona euro, za każde moje listowne (tradycyjny list lub email) odpisanie. Jako że właśnie do Was odpisuję, to jesteście mi winni 1 mln euro. Po odliczeniu 371 euro, które naliczyliście mi, to wychodzi na to,
a to niespodzianka, to beżowy obywatel trzeciego świata zamieszany w inne rzeczy
Nikoll Bibaj
( ͡º ͜ʖ͡º)
problem zniknie gdy ktoś z rządu dotknie go problem i zamkną mu wyjazd z drogi publicznej...
@D4Ru73K: bzdura. Muszą iść do polskiego sądu i dopiero z wyrokiem nakazowym coś mogą wskórać
@D4Ru73K: Ale to nie jest mandat od służb, tylko prywatne wezwanie od jakiegoś tam przedsiębiorcy. BTW, ciekawe skąd w ogóle ma adres do doręczeń. Może z ichniego cepiku. Twierdzi, że ma interes prawny, i mu dają.