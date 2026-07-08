Lekarz kontraktowy na oddziale chirurgii, w ciągu roku przepracował aż 4881 godz
Rekordzistą okazał się lekarz kontraktowy na oddziale chirurgii ogólnej, który w ciągu roku przepracował aż 4881 godzin co daje średnio 14 godzin dziennie, bez dni wolnych czy urlopu. Dla porównania, pięciu lekarzy zatrudnionych na etacie na tym samym oddziale przepracowało łącznie mniej godzin niZbiersk
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Komentarze (59)
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Tak, trzeba do tego większej ich liczby. No to uwolnić zawód, otworzyć limity na studiach i specjalizacjach. Problem za
Znajoma jest na specjalizacji i według prawa nie powinna zostawać sama. Zgadnij jak to w praktyce wygląda.
Ja ten argument NIL i tak zawsze zbijam. Skoro jest tyle $ dla lekarzy to i odpłatnie możnaby szkolić medyków w innych krajach. Niestety prawnie i konsytucyjnie nie można im potem kazać pracować
Ten Kasprzyk ze szpitala południowego nawet zarzutów nie ma postawionych. Majątek pewnie już przepisany na kog∂ albo za granicą i nie do ruszenia. Ogólnie to nic a nic mu
Żeby to rozwiązać potrzeba:
-kataster na wczoraj
-pelny audyt nfz
-wprowadzic zawód kontrolerów finansowych w szpitalu z pełną
A w polszy lekarz może n-------ć 14h a potem iść do prywatnej kliniki i pracować pozostałe 10.
lekarz może pracować do woli
@dziacha:
Dobrze że przynajmniej:
@misiozaur: PIP ma kontrolować kontraktowca? Masz 15 lat?