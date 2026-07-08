Nie wiem czy się na nich wkórwiac czy im zazdrościć. Byliby idiotami jak by nie korzystali mając możliwość i wiedząc, że są 100% bezkarni.Teraz jedynie konfiskaty majątku i więzienia przykładowe by zrobić efekt i przestraszyć innych ale nic z tego. Będzie jak było.



Ten Kasprzyk ze szpitala południowego nawet zarzutów nie ma postawionych. Majątek pewnie już przepisany na kog∂ albo za granicą i nie do ruszenia. Ogólnie to nic a nic mu Pokaż całość