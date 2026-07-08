Ukrainiec szalał na drogach. Został deportowany z Polski
44-letni obywatel Ukrainy został deportowany z Polski i przez siedem lat nie wjedzie do strefy Schengen. Straż Graniczna uznała, że jego dalszy pobyt stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego po serii wykroczeń drogowych i interwencji służb.Zbychu222
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Komentarze (6)
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Te " kary" są groteskowe.
Myślę, że głupią jazdę i zakłócanie porządku po pijaku, deportacja i 7 lat braku możliwości powrotu do cywilizacji to całkiem niezła kara.