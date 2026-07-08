Coraz więcej skarg na pracę lekarzy. Samorząd tłumaczy. Efekt przeciążenia
Do okręgowych izb lekarskich wpływa coraz więcej skarg na medyków. Zdaniem samorządu lekarskiego to efekt przeciążenia zatrudnionych, braków kadrowych i niewydolności systemu ochrony zdrowia, której konsekwencje coraz częściej odczuwają pacjencifreedomseeker
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Komentarze (12)
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Do lekarza można pod drzwiami czekać cały dzień, bo zapisywanie na godziny nie pozwala na masówkę z serii ile wlezie, zapłacone.... Lata oczekiwan na badania, gdzie jakiś polityczny pępek świata w-----------w3 tygodnie, całkowicie bez konsekwencji. Kiedy dzwonią do pacjentów i przesuwają/odkładają zabiegi już zaplanowane często kilka lat temu (sam tego doświadczyłem)
A aktualna afera pokazuje, że nawet medycy nie są nietykalni gdy w----i się społeczeństwo.
Kasa
Kasa
Rodziny pacjentów chca wygrac sprawę o odszkodowanie.
Będzie
A teraz minusujce