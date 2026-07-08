Nie efekt przeciążenia a przelanie czary goryczy.



Do lekarza można pod drzwiami czekać cały dzień, bo zapisywanie na godziny nie pozwala na masówkę z serii ile wlezie, zapłacone.... Lata oczekiwan na badania, gdzie jakiś polityczny pępek świata w-----------w3 tygodnie, całkowicie bez konsekwencji. Kiedy dzwonią do pacjentów i przesuwają/odkładają zabiegi już zaplanowane często kilka lat temu (sam tego doświadczyłem)



A aktualna afera pokazuje, że nawet medycy nie są nietykalni gdy w----i się społeczeństwo. Pokaż całość