Reforma PIP weszła w życie. Inspektorzy w pierwszej kolejności zajrzą do szpital
Od środy inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, wyposażeni już w nowe uprawnienia związane z przekształcaniem pozornychwhimer
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Od środy inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, wyposażeni już w nowe uprawnienia związane z przekształcaniem pozornychwhimer
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Komentarze (36)
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@fiaslnfilrangve: kto to widzioł żeby płacić 12% podatku. Prol ma płacić 50% wtedy jest cywilizacja ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
przecież i bez tego KO nie ma szans w kolejnych wyborach
@inoxking: zdziwisz się. Elektorat KO również jest mocno zabetonowany. Żadne afery nie mają dla nich znaczenia. Premier może kłamać ile chce, a oni i tak będą jemu wierzyć.
@inoxking: przyjdzie PiS i zaora te szkodliwe przepisy. Tak samo jak KO zrobiła ze szkodliwymi przepisami wprowadzonymi przez PiS. Prawda?
Ja jestem za wolnością - pracownik z pracodawcą powinni się umawiać JEDYNIE co do kwoty na rękę - netto!
Ewentualnie później pracownik niech sobie w mobywatelu wybierze rodzaj umowy - może kasjerka bardziej ceni niezależność umowy-zlecenia od płatnego urlopu, kurier woli byc "równoprawnym podmiotem" na b2b zamiast chorobowego a pracownik magazynu wybierze sobie nielimitowane godziny pracy i możliwość