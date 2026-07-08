Krok w dobrą stronę, ale samo istnienie jakiś UoP, B2B itp to relikt komunizmu.

Ja jestem za wolnością - pracownik z pracodawcą powinni się umawiać JEDYNIE co do kwoty na rękę - netto!

Ewentualnie później pracownik niech sobie w mobywatelu wybierze rodzaj umowy - może kasjerka bardziej ceni niezależność umowy-zlecenia od płatnego urlopu, kurier woli byc "równoprawnym podmiotem" na b2b zamiast chorobowego a pracownik magazynu wybierze sobie nielimitowane godziny pracy i możliwość Pokaż całość