Konowały stworzyły system okradania NFZ. Zamiast siedziec na etatach i brac normalna wyplate, to wymyślili sobie “pseudo firemki” ktore doja system ile wlezie. Te wszystkie kontrakty w-----c na zbity pysk, zaaktualizowac prawo pracy i wprowadzic nielimitowany godzinowo etat pracy dla konowałów (skoro ich brakuje), i niech z----------a jak w normalnej robocie. A tych ktorzy beda pyskowac, pozbawic dożywotnio prawa wykonywania zawodu za działania przeciwko zdrowiu publicznemu. Trzeba ta kaste krótko za ryj Pokaż całość