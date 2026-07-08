Zarobił pół miliona w dwa miesiące. Lekarz
316 tysięcy złotych za jeden miesiąc pracy tak ogromną fakturę wystawił w ub. roku ortopeda pracujący wówczas w Specjastarnak
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316 tysięcy złotych za jeden miesiąc pracy tak ogromną fakturę wystawił w ub. roku ortopeda pracujący wówczas w Specjastarnak
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Komentarze (20)
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Przeciez nawet jak przegra sie w polsce to może otrzymać olbrzymie odszkodowanie w EU jak Alicja Tysiąc. W czym problem?
"Bo mnie sie nie chce"
(╯°□°）╯︵ ┻━┻
ile dziecio-żebro-godzin wymaga zakup takiego defenderka?