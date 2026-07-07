Dawid Kacprzyk, człowiek wielu etatów.
Był zatrudniony także w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie. Placówka przekazała, że lekarz otrzymywał "wyłącznie wynagrodzenie wynikające z ustawowej siatki płac".Endrula83
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Komentarze (18)
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Wystarczy wstawać godzinę wcześniej i/lub kłaść się godzinę później ;)
cudowne dziecko platformy jako jedyne nie musiało tam być niewolnikiem (czytaj- rezydentem). ciekawe ile razy tak naprawdę był w tej częstochowie i na ilu dyżurach w tym czasie był w warszafce
kał Ziobro ze Stanowskim grzali kłamstwa i teraz cisza?