https://www.donald.pl/artykuly/7Bf4PKbT/ogolnopolski-zwiazek-zawodowy-lekarzy-urazony-rysunkiem-satyrycznym-wezwal-dziennik-baltycki-do-cenzury
Kolejny przykład tego, jak odklejeni są lekarze - niektórzy najwyraźniej zapomnieli, czym jest satyra.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy urażony rysunkiem satyrycznym wezwał Dziennik Bałtycki do cenzury
Naprawdę doszliśmy do momentu, w którym rysunek satyryczny trzeba konsultować z grupą zawodową, zanim ktoś go opublikuje?
Lekarze są grupą publiczną, działającą w przestrzeni społecznej i politycznej - tak jak politycy, urzędnicy czy korporacje. A każda taka grupa musi liczyć się z krytyką i żartem.
Można się z rysunkiem nie zgadzać. Można go uznać za nietrafiony. Ale robienie afery i próba wywierania presji na media za sam fakt, że ktoś zażartował, wygląda po prostu absurdalnie.
Komentarze (59)
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@tomasz-aleksander-barania: To te faszystowskie tłumoki które udają liberałów a głosują na KO. Zawsze jak dochodzą do władzy to jest kwik że trzeba wszystkiego zakazywać i cenzurować. W imię tolerancji i dla dobra dzieci oczywiście.
W imię tolerancji pozamykam wszystkie fora gdzie ludzie myślą inaczej niż babcia kasia i gertych