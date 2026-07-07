https://www.donald.pl/artykuly/7Bf4PKbT/ogolnopolski-zwiazek-zawodowy-lekarzy-urazony-rysunkiem-satyrycznym-wezwal-dziennik-baltycki-do-cenzury



Kolejny przykład tego, jak odklejeni są lekarze - niektórzy najwyraźniej zapomnieli, czym jest satyra.









Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy urażony rysunkiem satyrycznym wezwał Dziennik Bałtycki do cenzury

Naprawdę doszliśmy do momentu, w którym rysunek satyryczny trzeba konsultować z grupą zawodową, zanim ktoś go opublikuje?

Lekarze są grupą publiczną, działającą w przestrzeni społecznej i politycznej - tak jak politycy, urzędnicy czy korporacje. A każda taka grupa musi liczyć się z krytyką i żartem.