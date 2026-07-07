Mój Stary to były hajer i ratownik...no i emerytury ma więcej niż ja po g---o studiach na polibudzie i 10 latach doświadczenia w zawodzie. Na emeryturze wytrzymał miesiąc i od 20 lat pracuje na etacie przy kopalni (ale nie zjedża już na dół). Z jednej strony fajnie i ciesze się bo mogą sobie z mamą pozwolić na wszystko....no ale z drugiej, robi konkurencje młodym bo jest tańszy no i komuś trzeba zabrać Pokaż całość