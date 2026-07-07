Wzięli 170 tys. zł odprawy górniczej i wrócą na dół
Zainkasować odprawę za odejście z pracy w górnictwie i cichaczem wrócić z powrotem do pracy na dole. Czy to w ogóle możliwe? Sprawdziliśmy i przekonaliśmy się, że tak.darosoldier
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Komentarze (33)
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@PowiatowyBanan: taak, nie napisales :D
@Postrzeleniec: jakoś do opa się o to słowo nie doczepiłeś, mimo że powtórzyłem jego słowa i dodałem coś od siebie.
@4mja: podniesienie minimalnej o 300zł o ile spowoduje podniesienie inflacji?