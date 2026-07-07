Wszędzie teraz głośno o odzyskanym pierścieniu Zygmunta Starego. I bardzo dobrze! Ale mało kto wie, że ten pierścień po zrabowaniu w 1939 później trafił do prywatnej kolekcji Heinza Battkego, został sfotografowany i umieszczony w jego książce. Tak się składa że mam ją od dawna i wiem o tej historii.