Pierścień Zygmunta Starego wrócił do PL wiemy jakie były jego losy po wojnie
Wszędzie teraz głośno o odzyskanym pierścieniu Zygmunta Starego. I bardzo dobrze! Ale mało kto wie, że ten pierścień po zrabowaniu w 1939 później trafił do prywatnej kolekcji Heinza Battkego, został sfotografowany i umieszczony w jego książce. Tak się składa że mam ją od dawna i wiem o tej historii.Zwiadowca_Historii
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Komentarze (16)
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niemcy zrabowali pierścień polskiego króla... ze zbiorów rodu pro-ruskich zdrajców targowickich
historia tego biednego kraju w jednym artefakcie