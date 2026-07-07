A widzisz, znów to samo. Niby wielki biznes, niby sukcesy, a potem wychodzi, że to tylko kolejna piramida albo inna szemrana zagrywka. I tak to się kręci, jedni kombinują, inni się nabierają, a ci co ciężko pracują, to mogą sobie co najwyżej poczytać, jak to ktoś "błysnął" naciągając naiwnych. Po co w ogóle się starać, jak i tak wszystko i tak zawsze sprowadza się do układów i cwaniactwa, żeby w ogóle zacząć.