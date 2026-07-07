Wielka obława w Tajlandii. Wśród zatrzymanych Polacy!
Wielka obława w Tajlandii to koniec ery podstawionych właścicieli. Kolejne problemy inwestorów. Zatrzymani Polacymegaimperator
- #
- #
- #
- #
- #
- 31
- Odpowiedz
Wielka obława w Tajlandii to koniec ery podstawionych właścicieli. Kolejne problemy inwestorów. Zatrzymani Polacymegaimperator
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (31)
najlepsze
Jeszcze wczoraj mi wskoczył filmik od gościa do drze łacha z "zajebistych" budynków. Polecam z popcornem oglądać. I takie cudo, w takim miejscu ma trzy bańki kosztować. Ale będzie kwik jak nasz gwiazdeczki będą witać polską ziemie na Okęciu (po odsiadce) :D
Ciekaw jestem ilu leszczy umoczyło, bo gdyby ruchu nie było to padaka bym tam nie budowała.
Ciągle można kupić mieszkanie pod warunkiem, że w danym bloku 49% mieszkań należy od miejscowych.
Jednocześnie jak ktoś myśli: kupię i będę robił airbnb to ODPADA bo jeśli wynajmujesz na mniej niż 30 dni to musisz mieć licencję
@manstain: bo takie inwestycyjne scamy są kierowane do "biednych" ludzi. Ktoś nazbierał kilkaset tysi oszczędności, za mało żeby zainwestować w PL, myśli że się uda w tańszej Tajlandii. Ale też jest za biedny, żeby pójść do prawnika i się dowiedzieć czy to jest legalne, czy w ogóle ma jakiekolwiek szanse inwestycyjne.
Ci, którzy na prawdę mają hajs zakładają spółki i budują te bloki, które
Tymczasem w bolandii: lekarz kupuje 10 mieszkan, wykopek dzielnie i dumnie walczy z katastralnym dla swojego pana, warto utrzymywac tradycje bolzgie i podzial chlop-szlachta, to niewazne, ze wiekszosc Europy proboje regulowac rynek
@paczajki: jak smiesz "zaradnemu" dorobkiewiczowi bronić żerowania na ludzkiej potrzebie posiadania dachu nad głową?