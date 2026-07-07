To normalna taktyka w Szczecinie, na każdym targowisku i w każdym sklepie wam to powiedzą. Najczęściej przychodzą chwilę po godzinach zamknięcia jak punkt jest już zwinięty i np. kobieta zaczyna żebrać o sprzedaż rajstop za 5 zł i jeszcze pokazuje, że oczko jej poszło XD. Tylko wcześniej nikt tego jakoś nie nagłaśniał, bo jednak ludzie boją się potem ciągłych kontroli ze strony wszelkich instytucji.