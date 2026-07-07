Oświadczenie KAS po fali krytyki po kontroli w szczecińskiej pierogarni
Ziobro zaskoczenia. Marcin Łoboda sprzeciwił się wszelkim przejawom szykanowania, obrażania, pomawiania oraz publicznego atakowania funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej". Czyli morda w kubeł biedaki, mandat za butelkę wody słuszny. I będziemy dalej tak kontrolować.Buckshot_00
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Komentarze (41)
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W krakowie indyjska knajpa nagminnie nie wystawia paragonow, wykopek ich p------l i gowno sie stalo bo z tego co wiem to dalej ani jednego nie wystawiaja. Ha tf u
@tomasz-aleksander-barania: Taki jest model tego g@wno-państwa. Służyć to oni służą obcemu kapitałowi. Co widać nawet w szopkach medialnych - polski przedsiębiorca jak inwestuje to będą go kontrolować. Gdy zagraniczny - zrobią fetę, publicznie się pochwalą i dadzą zwolnienia podatkowe albo zainwestują mu w infrastrukturę.
@Czytelnik30: Jaka życzliwość w tym zawistnym kraju? xD Tutaj panuje amoralny familizm - wewnątrz grupy rodzinnej są zasady i moralność, a poza nią jest dojenie frajerow/łamanie przepisów/kłamanie w żywe oczy.
W obliczu takiej przewiny to pozew już złożony, prawda? Prawda?