"ALEDROGO" mnie blokuje, klient mnie okradł ale to ja mam płacić ?!
Autor opisuje konflikt z Allegro. Sprzedał kierownicę, którą klient chciał zwrócić po upływie terminu. Gdy autor odmówił, serwis zwrócił kupującemu pieniądze i nasłał na autora windykację. W efekcie klient ma towar i środki, a autor zapowiada walkę o swoje prawa w sądzie.XdekHckr
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Komentarze (83)
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Klient, spotkawszy się z odmową, zgłosił sprawę do serwisu aukcyjnego. Allegro zareagowało, nakazując sprzedawcy przyjęcie zwrotu pod groźbą sądu i zwrotu pieniędzy kupującemu. Autor zarzuca portalowi, że
Jaki był powód blokady konta? Czemu autor filmu tego nie podał? O blokadę wcale nie tak łatwo, najpierw idą ostrzeżenia itp.
Z tego co idzie wywnioskować, to klient zgłaszał reklamację, że nie pasuje do jego pojazdu. Pytanie -
@D4Ru73K: Jak zgodnie z treścią oferty miało pasować, a nie pasuje, to reklamacja jest jak najbardziej uzasadniona. Nie ważne, że działa. Towar ma być zgodny z umową, a nie tylko sprawny.
- odstąpienia od umowy (14 dni na zgłoszenie),
- niezgodności towaru z umową (2 lata na zgłoszenie).
O ile historia nie
@sebpsx: Sprzedający dostał zapłatę za towar od kupującego - może o to chodzi?