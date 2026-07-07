Nie klei mi się. Zwrot prowizji idzie z automatu jeśli nie uda się komuś opłacić zamówienia, nie trzeba żadnych pism pisać. Nawet jeśli nie pójdzie z automatu, to się jednym kliknięciem zgłasza wniosek i zawsze przechodzi.



Jaki był powód blokady konta? Czemu autor filmu tego nie podał? O blokadę wcale nie tak łatwo, najpierw idą ostrzeżenia itp.



Z tego co idzie wywnioskować, to klient zgłaszał reklamację, że nie pasuje do jego pojazdu. Pytanie - Pokaż całość