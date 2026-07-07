Lekarz - dyrektor pracował niemal non stop. Nie widzi problemu
Dyrektor-lekarz pracował ok. 500 godzin mies. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała kontrolę w szpitalu w Tomaszowie Lubelskim. Inspekcja ocenia, że brak 11-godzinnego odpoczynku między obowiązkami narusza przepisy. Sam zainteresowany oraz starostwo, któremu podlega lecznica, nie widzą problemuSzotyTv
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Komentarze (30)
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A w drugim?
W sumie podejrzewałem, że właśnie tak jest ale sądziłem, że oni wyciągają 500-700k. Tymczasem mamy dosłownie miliony na 14% ryczałcie i zryczałtowanej składce zdrowotnej mniejszej od mojej w najwyższym jej progu.
Dodajcie do tego emerytury różnych uprzywilejowanych grup, i opodatkowanie uprzywilejowanych grup i macie powód czemu zasuwacie po 12h w prawdziwej pracy a kredyt spłacacie po 30 lat...