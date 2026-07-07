Ale szambo wybiło z tymi lekarzami.

W sumie podejrzewałem, że właśnie tak jest ale sądziłem, że oni wyciągają 500-700k. Tymczasem mamy dosłownie miliony na 14% ryczałcie i zryczałtowanej składce zdrowotnej mniejszej od mojej w najwyższym jej progu.

Dodajcie do tego emerytury różnych uprzywilejowanych grup, i opodatkowanie uprzywilejowanych grup i macie powód czemu zasuwacie po 12h w prawdziwej pracy a kredyt spłacacie po 30 lat...