Hity

tygodnia

26 tysięcy na godzinę. Neurochirurdzy zarabiali, szpital ma karę i komornika
26 tysięcy na godzinę. Neurochirurdzy zarabiali, szpital ma karę i komornika
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16 lekarzy milionerów w Kaliszu, 6 specjalizacji. To jest chory system"
16 lekarzy milionerów w Kaliszu, 6 specjalizacji. To jest chory system"
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To już oficjalne! Sony właśnie ogłosiło koniec gier na płytach
To już oficjalne! Sony właśnie ogłosiło koniec gier na płytach
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1000 zł za wizytę ? Lekarka broni tej stawki: płaci się za kilkanaście lat nauki
1000 zł za wizytę ? Lekarka broni tej stawki: płaci się za kilkanaście lat nauki
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Urolog 151 tys., ortopeda 142 tys. Łódzkie szpitale ujawniają stawki
Urolog 151 tys., ortopeda 142 tys. Łódzkie szpitale ujawniają stawki
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