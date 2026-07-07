Mąż Sylwii Peretti aresztowany! CBA rozbiło aferę za 7,5 mln zł
Łukasz Porzuczek, mąż popularnej influencerek Sylwii Peretti, został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Komentarz Sylwii Peretti.digital-nexus
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Łukasz Porzuczek, mąż popularnej influencerek Sylwii Peretti, został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Komentarz Sylwii Peretti.digital-nexus
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Syn co nie żyjetti.
Mąż co kradnietti.