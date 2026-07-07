Łukasz P. , mąż Sylwii Peretti, zatrzymany przez CBA
6 lipca funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pięć osób w związku z aferą w Narodowym Centrum Bana_pierwszej_linii_kas
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6 lipca funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pięć osób w związku z aferą w Narodowym Centrum Bana_pierwszej_linii_kas
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Komentarze (48)
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pamiętam że w 2017 potrafili zaprasać non stop jakiś synków randomów bogaczy bo "lubią grać na korcie w tenisa" i 30 minut o tym opowiadali xddd ale jakieś osiągnięcia sportowe mieli czy co? NIE xd
a poza tym już od lat ludzie pisali na internecie jaki tam jest przewał ale nie było siły przebicia
trzeba kopać głębiej bo jego inne interesiki czyste nie są tak jak ojca majtczaka
To ta Panna co z@p13rd@lał@ 300km/h i wrzucała filmiki na neta?
Powiedzcie mi bo nie jestem pewien.
Ale jeśli tak to Ziobro zdziwienia...