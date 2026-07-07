Mental i złodziejstwo zostało z bloku wschodniego.

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Bo dokładnie tak jest!Teraz jest na tapecie temat lekarzy to inne kasty się śmieją i cieszą że wzrok ludu ich nie widzi, ale wały odchodzą wszędzie!(refundowane leki w aptekach, lewe recepty),(masa lewych przetargów, horrendalne prywaty za państwowe pieniądze),(łapówkarstwo deweloperuchowe przy wuzetkach i pozwoleniach na budowę, lewe przetargi na dosłownie