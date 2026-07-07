Rekordowa kara za fikcyjne operacje. Szpital w Rzeszowie fałszował dokumentację
Analiza wykazała przerażający proceder: placówka celowo korygowała dane, nie sprawozdając faktycznie wykonanych procedur. Zamiast nich, w systemie wykazywano znacznie droższe operacje, które w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca. Za tę próbę wyłudzenia Fundusz nałożył 1,87 mln zł kary.Zbychu222
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Komentarze (21)
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To winni powinni za to zapłacić..
Wraca dyrektor do domu,
"halinaaaaa @le się narobiłem wyłudziłem z lekarzami 20 baniek i nas złapali "
"Jezusmaria I co juzek idziesz siedzieć "
" Halina no co ty na łeb upadła, to na pokaz coby władza pokazała że szukają nieprawidłowości, podatnik zapłaci karę 2 mln za to!"
Bo dokładnie tak jest!
Teraz jest na tapecie temat lekarzy to inne kasty się śmieją i cieszą że wzrok ludu ich nie widzi, ale wały odchodzą wszędzie! w farmacji (refundowane leki w aptekach, lewe recepty), w wojsku i w policji(masa lewych przetargów, horrendalne prywaty za państwowe pieniądze), w urzędach (łapówkarstwo deweloperuchowe przy wuzetkach i pozwoleniach na budowę, lewe przetargi na dosłownie
kto tam konkretnie robił wałki? lekarze czy księgowa?