Onkolodzy dziecięcy odeszli, na nowym oddziale mieli zarabiać znacznie mniej.
Zrobiliśmy wiele, aby spełnić oczekiwania lekarzy, ale żądania były wygórowane - wynika z informacji dyrektora szpitala. Onkolodzy nie chcieli m.in. ścisłego kontrolowania czasu pracy.hooligan166
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Komentarze (48)
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Czyli chcieli zarabiać ale nie pracować.
Tak samo jak debile prawniczy przez wiele lat twierdzili, że konkurencja pomiędzy prawnikami (np. reklamowanie usług) czy wynagrodzenie za efekt (success fee) też jest nieetyczna. Dopóki nie zwietrzyli kasy większej niż za o----------e się na czas... to zmienili kodeksy i już jest to etyczne. Magia maćków prawa.
A dokładnie to
To jest absurd, że w systemie sterowanym szpitale wzajemnie podbijają wysokość stawek dla lekarzy. Muszą być jakieś ograniczenia
Lekarze obecnie: najważniejsze dużo zarabiać.