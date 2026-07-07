Prezes Oracle: obywatele będą się zachowywać przykładnie, bo stale ich nagrywamy
Bruce Schneier i Jon Penney ostrzegają, że nadzór oparty na AI zmierza ku automatycznej kontroli życia w czasie rzeczywistym. W Chinach ponad 600 mln kamer wyświetliło twarz i dane dłużnika na billboardzie w Pekinie.Nolanpl
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Komentarze (38)
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Od kiedy kamery cokolwiek wyświetlają xD
zakop w p---u ten spam
"Internet explorer umożliwia przeglądanie internetu z Twojego komputera, i na odwrót" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Rad-X: I to 600mln kamer wyświetliło obraz na jednym ekranie
Jak widać Uk bylo mocną siłą pro dystopijna w sojuszu i po ich wyjściu jest lepiej dla wszystkich.
Swoją drogą skoro idziemy w
@jamajskikanion: przecież instytucje UE chcą przepchnąć Chat Control. UE chce mieć dane z wyszukiwarki Google (i pewnie innych) w czasie rzeczywistym. To wygląda jak
W Europie/USA autokracja jest budowana na oligarchii, gdzie zasady, prawo, warunki będą ustanowiali oligarchowie (jak Larry Ellison - prezes Oarcle), korporacje i trolgodyci w rządach (brak żadnych wymogów formalnych do pełnienia funkcji deycyzjnych
co k---a?
opis: