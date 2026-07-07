W Chinach inwigilacja i autokracja zostały zbudowane na technokracji i merytokracji - tam żeby być politykiem wysokiej rangi, czy ministrem trzeba było piąć się po szczeblach kariery wykazując skuteczność i wysokie wyniki swojej pracy, prócz tego powiadać fomralne kompetencje.



W Europie/USA autokracja jest budowana na oligarchii, gdzie zasady, prawo, warunki będą ustanowiali oligarchowie (jak Larry Ellison - prezes Oarcle), korporacje i trolgodyci w rządach (brak żadnych wymogów formalnych do pełnienia funkcji deycyzjnych Pokaż całość