Neurochirurg ze spółki Spine potrzebuje zaledwie 62 dni robocze na Bugatti
Po co inwestować w kryptowaluty czy nieruchomości, skoro można założyć spółkę medyczną? Prosta matematyka z afery neurochirurgów: stawka 26 tys. zł/g oznacza, że na auto warte 13 milionów złotych jeden lekarz musiał przepracować zaledwie 500 godzin.51431e5c08c95238
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Komentarze (52)
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Trzeba jeszcze ograniczyć konkurencję, zdobyć uprzywilejowaną pozycję nawet wśród pato-kitli i dopiero wtedy można zakładać spółkę medyczną.
Kanalie w kitlach doprowadzili do skrajnych patologii. Co innego godne wynagrodzenie a co innego drenaż opieki zdrowotnej , gdy mechanizmy wolnorynkowe zostały celowo wyłączone.
A
A przecież Narodowy Fundusz Mechaników (NFM) ledwo zipie, a taki mechanik jak tylko usłyszy że mu chcą obciąć stawkę w publicznym warsztacie to od razu mówi że pójdzie robić do prywaty diagnosty podpisywać badania techniczne w przeglądomacie
Wasz Donald.