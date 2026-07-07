Kazdy logicznie myslacy czlowiek wie, ze odwrotu juz nie ma. Walke o demografie juz przegralismy, jest juz za pozno. Nawet jakby dzieci zaczely sie rodzic i wspolczynnik wyskoczyl powyzej 2 (calkowicie nierealne) to juz i tak nie zasypiemy tej dziury, ktora powstala.



Jedyna droga jest sprowadzanie migrantow, nie ma innej jezeli ten kraj ma przetrwac ekonomicznie.



Co ciekawe nikt o tym glosno nie mowi, niektorzy nawet udaja, ze niby da sie to Pokaż całość