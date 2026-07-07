Cudzoziemcy w Polsce coraz liczniejsi. W tych miastach jest ich najwięcej
Cudzoziemcy w Polsce stanowią juz około 5% społeczeństwa. W tych miastach jest ich najwięcej, w jednym to już ponad 50% mieszkańcówObserwatorGospodarczy
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Cudzoziemcy w Polsce stanowią juz około 5% społeczeństwa. W tych miastach jest ich najwięcej, w jednym to już ponad 50% mieszkańcówObserwatorGospodarczy
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Komentarze (53)
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Polska kukoldstanem jest teraz, a w ciągu kilku lat jak eksperyment multi kulti będzie nie do opanowania zacznie
@Kojot2077: już się wymyka spod kontroli. Co kilka dni trafiają do mediów informacje o kolejnych wyczynach kolumbijczyków, a wcale tak dużo w kraju ich nie ma.
Kraje jak Francja czy Niemcy mają największe problemy z imigrantami w drugim pokoleniu, a u nas tuż po przyjeździe popełniają przestępstwa.
Idąc Twoim tokiem myślenia Polacy chcą płacić podatki!
Jedyna droga jest sprowadzanie migrantow, nie ma innej jezeli ten kraj ma przetrwac ekonomicznie.
Co ciekawe nikt o tym glosno nie mowi, niektorzy nawet udaja, ze niby da sie to
I dylemat jest poważny - głosować na anty-imigracyjną Konfę, która jest przy okazji anty-wszystko inne, czy głosować na KO/PiS/Lewicę/PL2050 i ryzykować bycie drugą Francją.
@Zbychu222: w sensie Konfederacja jest przeciwko wolnemu rynkowi i przedsiębiorczości? Ciekawe! Myślałem że są za ograniczaniem roli państwa a nie nakazom i zakazom kogo sobie mogę w fabryce zatrudnić. :)
jeszcze niech obywatelstwo zaczną hurtem nadawać, mać