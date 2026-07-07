Hity

tygodnia

26 tysięcy na godzinę. Neurochirurdzy zarabiali, szpital ma karę i komornika
26 tysięcy na godzinę. Neurochirurdzy zarabiali, szpital ma karę i komornika
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Lekarze zarabiali 26 TYSIĘCY ZŁOTYCH NA GODZINE, szpital na skraju bankructwa
Lekarze zarabiali 26 TYSIĘCY ZŁOTYCH NA GODZINE, szpital na skraju bankructwa
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16 lekarzy milionerów w Kaliszu, 6 specjalizacji. To jest chory system"
16 lekarzy milionerów w Kaliszu, 6 specjalizacji. To jest chory system"
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To już oficjalne! Sony właśnie ogłosiło koniec gier na płytach
To już oficjalne! Sony właśnie ogłosiło koniec gier na płytach
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Wyrok: pieszy na chodniku nie utrudnia ruchu samochodów.
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