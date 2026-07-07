Najbardziej mnie zastanawia fakt że UE w sumie to ma w p-----e takie sytuacje. Potrafią się przyczepić o byle g---o, praworządność, ekologia itp. Ale jeśli chodzi o nierówności społeczne w kontekście ekonomicznym a nie praw gejów to już morda w kubeł.



Gdyby w Niemczech zatrudniali gejów a w Polsce byłby zakaz to byłaby jakaś interwencja, sankcje. Jednak gdy mamy sytuację że pracownik pracuje 2,5 razy wydajniej dostaje 5 razy niższą premię od Pokaż całość