Pracownicy MAN w Niepołomicach grożą strajkiem! Poszło o premie
Pracownicy zakładu MAN w Niepołomicach grożą strajkiem z uwagi na dużą dysproporcję w premiach w Polsce i Niemczech. Doświadczeni pracownicy polskiej fabryki otrzymują premię porównywalną z premią uczniów odbywających praktyki w niemieckim zakładzie.Tumurochir
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Komentarze (77)
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Czego nie rozumiesz?
Gdyby w Niemczech zatrudniali gejów a w Polsce byłby zakaz to byłaby jakaś interwencja, sankcje. Jednak gdy mamy sytuację że pracownik pracuje 2,5 razy wydajniej dostaje 5 razy niższą premię od
@michalxd21:
No bo te wszystkie prawa gejów, praworządność i inne gówna to teatr dla frajerów, prawdziwa siła państw leży w gospodarce, produkcji, wydobyciu i logistyce. Europa nie zbudowała swojej potęgi na prawach gejów tylko na przemyśle i
tu masz odpowiedz ile bedize z tego strajku
"Czytam artykuły o prawdopodobnie strajku w stosunku do niskich premii. I tak sobie myśle dwa lub trzy lata temu też miał być strajk i co ? Zrobili głosowanie kto za kto przeciw i wyszło ,że strajku brak bo większość się bała ,że go zwolnią. Mimo że związki nie mogą udzielić pracodawcy i
Świetna strategia w obliczu wielu firm wynoszacych sie z Polski ze względu na rosnące koszty pracy. W efekcie premie nie będą wyższe, a zerowe, ale za to wynagrodzeń tez nie bedzie :)