Usłyszał wyrok i ma iść do więzienia

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przecież on ludzi ma leczyć a nie siedzieć w więzieniu (otwieram chipsy i czekam, kiedy go zamkną. znaczy nie kiedy, tylko czy w ogóle. studentka medycyn zabiła trzy osoby i pomimo prawomocnego wyroku odsiadki do pierdla nie poszła, bo musi dokończyć studia. można? można. onas wprawdzie ma ustosunkowanych rodziców lekarzy, ale może pan dochtór też zna kogoą