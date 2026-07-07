Pijany lekarz samochodem uciekał policji. Siłą wyciągnięto go z auta.
Lekarz Mikołaj M. został skazany przez zielonogórski sąd rejonowy na więzienie, grzywnę, zakaz prowadzenia oraz wpłatę równowartości samochodu, którym jechał w dniu zdarzeni. W ubiegłym roku pijany lekarz próbował uciekać zielonogórskiej policji. Mundurowi musieli wyciągnąć go siłą z samochodumaciek03
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Komentarze (23)
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Nizej dostałem zalecenia, ale to już nie będę wrzucał xD Jezus Maria, naprawdę rośnie nam w Polsce oddzielna kasta
#lekarz100k
@Thorand:
Idę o zakład że w 3 szpitalach na raz.
I co?
W dwóch potwierdzili, że przed chwilą wyszedł z dyżuru, a w jednym mówili, że przecież widzą że przyjmuje pacjentów.
( ͡° ͜ʖ ͡°) #pdk
W innych sprawach sędziowie potrafili robić fikołki na rurce i wyrok z połykiem, bo "kitel potrzebny społeczności lokalnej".
przecież on ludzi ma leczyć a nie siedzieć w więzieniu ( ͡º ͜ʖ͡º)
otwieram chipsy i czekam, kiedy go zamkną. znaczy nie kiedy, tylko czy w ogóle. studentka medycyn zabiła trzy osoby i pomimo prawomocnego wyroku odsiadki do pierdla nie poszła, bo musi dokończyć studia. można? można. onas wprawdzie ma ustosunkowanych rodziców lekarzy, ale może pan dochtór też zna kogoą
Pchają się ewidentnie w multikonto.