Skradziono mu towar, musi jeszcze zapłacić od niego VAT. Skarbówka bezlitosna
To miał być szczęśliwy traf, a okazał się ślepym. Polska firma nawiązała współpracę z włoskim przedsiębiorstwem. To nie był jednak interes życia, bo okazało się, że kontrahentem jest oszust, który przejął towar nie płacąc za niego. Konsekwencji tej transakcji polski przedsiębiorca ma znacznie więcejFXMAG
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Komentarze (36)
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@ostatni: bo nasze jest tylko z nazwy
W przeciwnym razie to ta niczego nieświadoma włoska firma musiałaby odprowadzić ten VAT.
Oszukany przedsiębiorca powinien po prostu zrobić korektę tej faktury, żeby nie płacić ani VAT ani dochodowego.
Zakop za to świerwo