Przecież to oczywiste, że nie można zastosować stawki 0% jako wewnątrzwspólnotowa dostawa sporo kontrahent (odbiorca) tego towaru nie zamawiał i nie odebrał tylko zrobił to oszust podszywający się pod niego.

W przeciwnym razie to ta niczego nieświadoma włoska firma musiałaby odprowadzić ten VAT.

Oszukany przedsiębiorca powinien po prostu zrobić korektę tej faktury, żeby nie płacić ani VAT ani dochodowego.