Neurochirurg 300 tys. zł dniówki a pielęgniarka 300 zł miesięcznie dodatkowo XD
Spółka neurochirurgów nieoficjalnie opłacała pielęgniarki za pracę w sali operacyjnej.PIAN--A_A--KTYWNA
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Spółka neurochirurgów nieoficjalnie opłacała pielęgniarki za pracę w sali operacyjnej.PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (14)
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Ja nawet nie mam pretensji do lekarzy, jakby mi ktoś chciał dać 300 tys zł to też bym brał.
Jeszcze nie wyciągnęli aborcji więc nie jest aż tak źle
ej, moj kolega wlasnie wynajal dom zagranica na wakacje, oplacil z gory na rok 300k i mowi ze czuje ze mieszka jak za darmo