300 tys dniówki, ale nikt nie mówi ile to jest miesiecznie: 6.3 mln zł. Tak kasta lekarzy z NIL na czele nas okrada szanowni państwo. Trzeba wywalić tych wszystkich lekarzy z publicznego systemu opieki zdrowotnej, zeby stracili dożywotnio mozliowosc pracy w publicznym sytemie zdroia i kontrakty NFZ odciac, wilczy bilet. Ciekawe czy na wolnym prywatnym rynku, też bedzie im ktoś płacił 300 tys zł dniówki.