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Drogi kolego, odnoszę wrażenie, że nie zrozumiałeś o czym napisałem. Ja tu wcale nie bronię księży.Ujmę to inaczej. Problemy z lekarzami wymagają dokładnego zbadania, ukarania winnych i wdrożenia rozwiązań, aby ich uniknąć w przyszłości. I z księżmi identycznie, potrzebne tutaj dokładne zbadanie, ukaranie winnych i wdrożenie rozwiązań, aby ich uniknąć w przyszłościPoza tym, co oznaczają te dziwna zwroty, jak : ' wasze' lub ' Nie zapomnijcie' lub