Biskup odszedł po skandalu. Ma nowe mieszkanie. Wkroczyła prokuratura
Nowe, wyremontowane mieszkanie, warte dziś nawet ponad 420 tys. zł, powinno należeć do Caritasu, ale zajmuje je - nieodpłatnie i dożywotnio - emerytowany biskup Grzegorz KaszakPIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (34)
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SETKI CZARODZIEJÓW KAPELANOW Z EMERYTURA JAK PO SZLAKU BOJOWYM GENERAŁ - WYkopki śpią
Drogi kolego, odnoszę wrażenie, że nie zrozumiałeś o czym napisałem. Ja tu wcale nie bronię księży.
Ujmę to inaczej. Problemy z lekarzami wymagają dokładnego zbadania, ukarania winnych i wdrożenia rozwiązań, aby ich uniknąć w przyszłości. I z księżmi identycznie, potrzebne tutaj dokładne zbadanie, ukaranie winnych i wdrożenie rozwiązań, aby ich uniknąć w przyszłości
Poza tym, co oznaczają te dziwna zwroty, jak : ' wasze' lub ' Nie zapomnijcie' lub
O wolności słowa też zresztą mówił że vs wiara jej bronić nie będzie, bo „pan Bóg ważniejszy”.
Dlatego nie należy im wpłacać ani grosza.
Co to w ogóle za degeneraci.
i dalej:
Ciekawe ilu jest chętnych na to zaszczytne stanowisko służącego.
@balrog84: