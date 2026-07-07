Lekarze zarabiali 26 tys. za godzinę. Na jaw wychodzą nowe nieprawidłowości
Neurochirurdzy ze spółki Spine, pracujący w szpitalu w Mogilnie, "nieoficjalnie" opłacali pielęgniarki za pracę na saliPIAN--A_A--KTYWNA
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Neurochirurdzy ze spółki Spine, pracujący w szpitalu w Mogilnie, "nieoficjalnie" opłacali pielęgniarki za pracę na saliPIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (12)
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Ja nawet nie mam pretensji do lekarzy, jakby mi ktoś chciał dać 26 tys zł za godzi e to też bym brał.
Dyrektor sam miał firmę która doiła szpital. A teraz do rzeczy- neurochirdzy robili wysoko płatne procedury bo ktoś je tak wycenił. Sami tego mie wymyślili. To było za pisu. Brali prowizję. Szpital też zarabiał.