No i co z tego, że dyrektorzy szpitali, lekarze, kogo to obchodzi. Ważne, że kasa się zgadza. Dla nich oczywiście. 26k za godzinę, to nawet mi się w głowie nie mieści. Ja za cały miesiąc zapierdzielania na magazynie tyle nie mam, a tu w 60 minut ktoś taką sumę zgarnia, jeszcze na lewych papierach. Jakbym sam miał taką możliwość, to też bym brał, a kto by nie brał? Taki system, że jedni Pokaż całość