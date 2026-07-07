Zabieg trwał 3 minuty, NFZ płacił 6500 zł. Oto, jak doili państwo
Szpitale w Polsce przez to co wydarzyło się w warszawskim Szpitalu Południowym znalazły się na cenzurowanym. Okazuje się, że nie bez powodu. Kolejny skandal z udziałem lekarzy ujawniła Wirtualna Polska. Jak donosi portal, lekarze w małych powiatowych szpitalach mogli zarabiać po 26 tys. zł na godzinFXMAG
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Komentarze (21)
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w szpitalach stabilnie. każdy może zostać dyrektorem
robotne chłopaki. neurochirurg po 12 godzinachg pracy nie popełnia żadnych błędów ( ͡º ͜ʖ͡º)
@dark5:
Rozumiem że już jest w pasiakach i za
Ameryka jest znana z absurdalnej ceny medycyny, ale to jest szok NAWET na AMERYKANSKIE STANDARDY.
tl;dr; Gdy ta praca była pełnym etatem musiało by sie nania skaldac 300 000 ludzi w USA, 900 000 ludzi w polsce. dla skali program manchatan 500 tys ludzi.
Gosciu zarobił 80 tys dolarów w dzien. Mediana zarobków w
hmmm ( ͡° ͜ʖ ͡°)