Skandal w Wielkiej Brytanii. W chińskich turbinach wiatrowych stosowano azbest
W ponad 1000 morskich turbinach wiatrowych zainstalowanych na terenie Wielkiej Brytanii wykryto azbest chryzotylowy. Skandal jest tym głośniejszy, że wczesniej podobne "odkrycie" było opisywane w Australii.artur-kielbasinski
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Komentarze (31)
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Polaczek łyknie frazes że kapitał nie ma narodowości, a chińczyk pamięta wojny opiumowe.
@przeciwko78: Ma jak najbardziej :)
Tylko frajerzy z polskiej sceny neoliberalnej myślą ze jest inaczej bo przeczytali wyrwane z kontekstu cytaty Adama Smitha xD
Nie wiem, jak Brytyjczycy, ale ja się poczułem uspokojony tą wiadomością. ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡
@teh_m: to pewnie w ogóle nie ma mowy o pyleniu. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Oczywiście sam fakt tego że nie było tej informacji jest absolutnie skandaliczny. Obsługa turbiny mogła wchodzić do potencjalnie wypełnionego pylem pomieszczenia nie wiedząc o tym.
Ale nie licząc ryzyka przy instalacji/zdejmowaniu turbiny czy ilości azbestu które się z niej uwalniają są w ilości groźnej dla kogokolwiek?
Azbest (podobnie jak ołów) to zwykły materiał który ma swoje bardzo istotne zalety, w pewnych okolicznościach jest trudny do zastąpienia
Od Chińczyka w biznesie nie można niczego wymagać. Chińczyk zawsze przytaknie i potwierdzi. Wystawi dowolny papier. Pod wszystkim się podpisze. Taka kultura.
No jak widac nie.
A na powaznie to jestem przekonany ze na papierze wszystko ok i wszelakie certyfikaty i akredytacje to potwierdzaja.
@Mariusz30: z chińczykami tak zawsze.
- Macie dokument x?
- Chińczyk 1: A co to ten x?
- Chińczyk 2 sekundę później: tak, oczywiście, że mamy
@badej123: unijnych również. Bo jak widać wystarczy papierek i już wszyscy są zadowoleni.
A tymczasem Chińczycy są dużo lepsi w gierki niż Europejczycy.
Wielka Brytania w pigułce #polityka ( ͡° ͜ʖ ͡°)