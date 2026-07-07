Trochę będę adwokatem diabła.



Oczywiście sam fakt tego że nie było tej informacji jest absolutnie skandaliczny. Obsługa turbiny mogła wchodzić do potencjalnie wypełnionego pylem pomieszczenia nie wiedząc o tym.



Ale nie licząc ryzyka przy instalacji/zdejmowaniu turbiny czy ilości azbestu które się z niej uwalniają są w ilości groźnej dla kogokolwiek?

Azbest (podobnie jak ołów) to zwykły materiał który ma swoje bardzo istotne zalety, w pewnych okolicznościach jest trudny do zastąpienia Pokaż całość