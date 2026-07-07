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Powód jest oczywisty - szaleństwo na sztuczną inteligencję, które napędza popyt na pamięci DRAM, NAND oraz HBM.

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Pamiętajcie, nie ma żadnej zmowy cenowej. Żadnej! (Tak, oczywiście - bo nie da się w ogóle zwiększyć mocy produkcyjnych, za to da się je zmniejszyć żeby jeszcze bardziej ograniczyć podaż i jeszcze