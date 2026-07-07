Samsung zarobi w tym roku więcej niż przez ostatnie 40 lat.
Rynek pamięci kontrolują zaledwie trzy firmy, z czego dwie z nich pochodzą z Korei Południowej. W efekcie wszystkie z nich tworzą kartel i zmowę cenową.GodEmperorWasRight
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Komentarze (27)
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Tak, oczywiście - bo nie da się w ogóle zwiększyć mocy produkcyjnych, za to da się je zmniejszyć żeby jeszcze bardziej ograniczyć podaż i jeszcze
@jagoslau: Nic nie trzeba zmniejszać. Karty GPU obecnie mają po set GB RAMu:
RTX PRO 6000 - 96 GB GDDR7
H200 - 141GB HBM3
GB300 -
@bossssob: Mnie aż trzęsie jak czytam tych baranów.
@ThisIsAComment moze potwierdzic