Kłodzko - projekt "Miasta stojące murem"
Kłodzko to miasto znane z twierdzy, ale z okresu średniowiecza wciąż pozostały fragmenty murów obronnych, z których do czasów współczesnych przetrwało około 200 metrów.antekwpodrozy
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 9
- Odpowiedz
- Doceń
Komentarze (9)
najlepsze
@Pszehooy: kwestia zainteresowań, każdego jara co innego
Na położonej niedaleko Górze Kłodzko jest świetny widok (na szczycie jest wieża widokowa), może nawet
Mi Kłodzko kojarzy się z dwoma faktami. Pierwszy to że brat otrzymał zegarek elektroniczny od taty, który później ktoś go skroił. Drugi to śmierć ojca. Oba wydarzyły się po powrocie taty z Kłodzka.
Tu cały materiał o szubienicach, które znajdują się na mapach.
Komentarz usunięty przez autora
Do tego niemała enklawa cygaństwa + dużo lokalnej patoli i nie ma co marnować czasu na Kłodzko.