Dobre miejsce na wypady do miejscowości położnych w Kotlinie Kłodzkiej. Niestety, komunikacja PKP i autobusowa no jest raczej słaba, dokuczają remonty oraz to że w wielu miejscach jest tylko jeden tor, a pociągi jakoś często nie jeżdżą. Tak więc lepiej pojechać tam autem. Niemniej z Kłodzka najszybciej dostaniemy się z racji położenia do Kudawy, Bystrzycy, Ząbkowic itd...



Na położonej niedaleko Górze Kłodzko jest świetny widok (na szczycie jest wieża widokowa), może nawet Pokaż całość