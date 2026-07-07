Hajto - uderzył w Książula po aferze z Hotelem Gołębiewski. "Dożywotni zakaz"
W youtubera uderzył Tomasz Hajto, który ostro skrytykował relację z popularnego miejsca oraz jego działalność, nazywając influencera "nikim".aleksc
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Komentarze (123)
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Siała baba mak
Nie wiedziała jak
Hajto jechał
Ją rozjechał
Konsekwencji brak!
Uderzył to uderzył ... w babę na pasach,
na uj drążyć temat
Szczerze powiedziawszy to musiałem w google poszukać kto to jest książulo