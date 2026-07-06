HANDEL LUDZKIMI ORGANAMI W POLSCE
Nerka za 30 tys. Zł, płuco za milion. Jak wygląda handel ludzkimi organami w Polsce? POLECAM GRZAC ZAPOMNIANY TEMAT I NIE ODPUSZCZAChooligan166
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Nerka za 30 tys. Zł, płuco za milion. Jak wygląda handel ludzkimi organami w Polsce? POLECAM GRZAC ZAPOMNIANY TEMAT I NIE ODPUSZCZAChooligan166
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Komentarze (66)
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No bardzo mi przykro mąż niestety dostał nagle tajemniczego udaru pomimo że był na wyrostek, siłą wyzsza. Szkoda w c--j .Proszę tutaj papiery do uzupełnienia a ja idę kroić
@ragnarok-asgartus: Lepiej w ogóle, jak masz opowiadać plotki z 3. ręki