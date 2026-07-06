Nie wiem jak wygląda to teraz, ale lata temu znajomy miał nieplanowaną wizytę ze strony policji. Właśnie przez jakiś głupi wpis o sprzedaniu nerki. I tak, wtedy takie sprawy brano bardzo na poważnie, bo jak się dowiedział od policjantów, handel organami istniał tylko nie mówiło się w mediach o skali problemu i dane o skali tego zjawisk były bardzo dobrze ukrywane.