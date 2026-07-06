Proponuję aby kasta lekarska była jak wojsko - obowiązek służby w szpitalach, stała podstawa od 10 do 30 000 brutto, natomiast godziny pracy takie jakie potrzeba społeczeństwu. Żadnej odpłatności za zabieg czy za godzinę. Nie podoba się? Niech Mateusz Szylberg robi prawo jazdy na TIR-a albo idzie na budowę.



Nikt nie zmusza nikogo do bycia lekarzem, natomiast nas zmusza się do płacenia horrendalnej PAŃSZCYZNY zwanej składką zdrowotną na ich kosmiczne zarobki i Pokaż całość