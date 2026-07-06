Zebrane zarobki naszych kochanych medyków
Ktoś zebrał dane o zarobkach lekarzy z pojedynczych źródeł. Wielu na wykopie jeszcze nie widziałem..AkkaMan
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Ktoś zebrał dane o zarobkach lekarzy z pojedynczych źródeł. Wielu na wykopie jeszcze nie widziałem..AkkaMan
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (24)
najlepsze
Nikt nie zmusza nikogo do bycia lekarzem, natomiast nas zmusza się do płacenia horrendalnej PAŃSZCYZNY zwanej składką zdrowotną na ich kosmiczne zarobki i
@Zle_Japko: jaki na przykład? xD jakoś w Niemczech lekarze pracują za 2x max 3x średnią krajową i nikt nie mówi że mają być multimilionerami
https://kalisz.wyborcza.pl/kalisz/7,181359,32392818,czterech-lekarzy-szpitala-w-kaliszu-zarabia-rocznie-10-mln-zl.html
To czysty AI slop do żebrania donejtów. Treść jest całkowicie statyczna, wypluta przez AI, a nie żaden agregator.
zarobkilekarzy.pl - dane ze źródłami pokazujące patologie w służbie zdrowia