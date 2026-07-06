1000 zł za wizytę ? Lekarka broni tej stawki: płaci się za kilkanaście lat nauki
Lekarka Katarzyna Mensah, będąca również edukatorką medyczną i influencerką, stwierdziła, że stawka 1000 zł za konsultację ginekologiczną, choć wysoka, jest ceną za "kilkanaście lat nauki, doświadczenie, tysiące zabiegów". Jej słowa podgrzały emocje, jakie od tygodni wywołują wynagrodzenia medyków.airaG
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Komentarze (53)
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Za lata nauki i tysiace godzin obcinania.
W kitlach się poprzewracało.
Powiem CI lepiej - ja musze co 5 lat placic za UTRZYMANIE kwalifikacji - nawet nie za ich podnoszenie.
Czlowiek całe życie płaci składki, a i tak na końcu sie okazuje że bez prywatnej wizyty nic sie nie załatwi
Mój pierwszy postulat, nie uczyć młodych zawodu bo się rynek psuje.