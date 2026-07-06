To zwykle wygląda tak - wizyta za 1000, na której sie ustala co I jak i kiedy bedzie juz robione na NFZ, w szpitalu, ale z pominięciem kolejki. Pozniej wizyty "przypominajace" jako forma zadośćuczynienia za ogarnięcie operacji czy tam zabiegu w szybkim tempie, profesjonalnie i na nfz. Bez tych konsultacji prywatnych to se można czekać 2 lata.