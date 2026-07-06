Dyrektor przyznaje, że lekarze zarabiają za dużo
W dzisiejszym programie informacyjnym o 19.oo ... dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu szkalował WŁASNYCH PRACOWNIKÓW XD "To nie są osoby które reprezentują niebywałe, fenomenalne umiejętności, to nie są Bóg wie jacy liderzy, ja jako lekarz i dyrektor uważam, że zarabiają za dużo"...tomasztomasz1234
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Komentarze (14)
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Może ktoś wie ile zarabia Pan Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej? Tajemnica? Przypadek? Na takim stanowisku zarobki powinny być jawne obligatoryjnie. Kiedyś go o to w
Przecież te kwestie o podwyżki w ministerstwie to dotyczą minimalnej ustawowej w ramach etatu, a nie kontraktów. Na etacie nikt nie zarabia takich sum