Ten Pan powinien zostać szefem NIL. O ile ten caly NIL nie powinien być w ogóle rozwiązany lub zdelegalizowany o ile to możliwe. To oni na czele z tym swoim prezesem co jest nim odkąd pamiętam do tego doprowadzili. Lobbują u każdego kolejnego ministra zdrowia za podwyżkami.

Może ktoś wie ile zarabia Pan Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej? Tajemnica? Przypadek? Na takim stanowisku zarobki powinny być jawne obligatoryjnie. Kiedyś go o to w Pokaż całość