Kolejna lekarka emerytka z ogromnym dochodem
Joanna Kostrzewa - lekarz, radna sejmiku zachodniopomorskiego, emerytka Przychod z działalności medycznej: 3 770 151,46 PLN Dochod z działalności medycznej: 719 720,50 PLN. Emerytura 42 148,43 PLN.tomasztomasz1234
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Komentarze (29)
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czy widział ktoś może już jakieś filmiki z ukrycia albo i nie jak ktoś po takim odkryciu pyta się tych lekarek w twarz co do k---y o----------ą? i ich reakcje?
ale zawsze można spróbować Piotera przekupić
a to już trzeba mieć czym
xD
@qciek: Wygląda na to, że zatrudnia kogoś ewentualnie zleca. dochód 700k przekłada się mniej więcej u nich z tego co już wiemy na jakieś 1mln 1,2 mln przychodu na głowę.
To zaledwie 100k na miesiąc ^^