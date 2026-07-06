Ktoś tu chyba z konowałów mówił, że to tylko mały procent lekarzy, a wychodzi, że marny procent to faktycznie nie osiąga 100k miesięcznie ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Zdecydowanie rozwiązaniem tego problemu, ażeby wszyscy biedni lekarze zarabiali najmniej 100k miesięcznie, jest zwiększenie składki zdrowotnej do 10 albo nawet i 12%, niech mają, bo jeszcze wyjadą do Niemiec (zarabiać mniej xd)



Nie dość, że na wizycie, która trwa 5-10 minut Pokaż całość