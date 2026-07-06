Urolog 151 tys., ortopeda 142 tys. Łódzkie szpitale ujawniają stawki
Urolog na kontrakcie zarabia miesięcznie 151 tys. 097 zł, ortopeda 142 tys. 032 zł. Kierownik oddziału kardiochirurgicznego dostaje 29 tys. 300 zł samego dodatku funkcyjnego. Tyle płacą łódzkie szpitale swoim specjalistom ale większość placówek za wszelką cenę ukrywa te dane.tomasztomasz1234
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Komentarze (57)
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Proponuje aby każdy usługodawca w kraju dla lekarzy stawki robił podobne do ich stawek: 1500zł - 2000zł za godzine.
Wymiana opon: 32000zł,
Pizza - 45zł ale robocizna i serwis: 2500zł itd itd.
Zdecydowanie rozwiązaniem tego problemu, ażeby wszyscy biedni lekarze zarabiali najmniej 100k miesięcznie, jest zwiększenie składki zdrowotnej do 10 albo nawet i 12%, niech mają, bo jeszcze wyjadą do Niemiec (zarabiać mniej xd)
Nie dość, że na wizycie, która trwa 5-10 minut
@reseted: Ten mały procent to chyba ci co jakimś cudem ukończyli studia i dostali robote. Ale nie mieli wujka ordynatora. (╭☞σ ͜ʖσ)╭☞