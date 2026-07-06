Cześć Wykopie. Założyłam konto specjalnie, żeby nagłośnić zbiórkę dla męża mojej koleżanki z pracy. Wiem, że nowe konta („zielonki”) budzą nieufność, ale sytuacja jest dramatyczna i liczy się każda sekunda. Konrad (mąż mojej koleżanki) na początku roku usłyszał wyrok: mięsak prążkowanokomórkowy (RMS). To złośliwy nowotwór tkanek miękkich, który u dorosłych występuje niezwykle rzadko i jest potwornie agresywny. Badania wykazały już przerzuty do płuc, węzłów chłonnych, kości oraz szpiku kostnego. Zamiast cieszyć się pierwszymi miesiącami życia swojego maleńkiego synka, Konrad walczy o przeżycie każdego kolejnego dnia. Dotychczasowa chemioterapia i radioterapia okazały się niewystarczające. Szansą na ratunek jest immunoterapia oraz specjalistyczna diagnostyka molekularna, która pozwoli dobrać celowane leczenie. Rodzina do tej pory finansowała wszystko sama, ale koszty immunoterapii i badań całkowicie przekraczają ich możliwości. Nie publikuję dokumentacji medycznej bezpośrednio w poście ze względu na prywatność rodziny, ale zbiórka stoi na portalu Pomagam.pl. Serwis ten rygorystycznie weryfikuje dokumenty lekarskie przed jakąkolwiek wypłatą środków, więc pieniądze są w 100% bezpieczne. Proszę Was z całego serca o plusowanie, udostępnianie tego wpisu i chociaż symboliczne wpłaty. Pomóżmy młodemu tacie wrócić do zdrowia.