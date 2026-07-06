Zamknąć granice, może populacja Polski spadnie, ale gwarantuje wam, że za 20 lat - jeżeli Polska pozostanie biała to biali obywatele w srednim wieku i emeryci z krajów zachodnich jak GB czy DE będą tutaj osiedlać się na stałe. Taki emeryt z niemiec i tak nie zajmuje miejsc pracy, a wyda niemiecką emeryturę w Polsce. Zapiszcie ten komentarz bo taka jest przyszłość, jeżeli dobrze poprowadzimy polityke emigracyjna.