W tym tempie migracji, już za kilkanaście lat struktura Polski będzie wyglądać mniej więcej tak:
-25% emerytki
-10% emeryci
-10% dzieci i młodzież
-30% Polacy w wieku produkcyjnym
-25% migranci i dzieci migrantów (nie licząc dzieci migrant-PL)
Już dziś (2026r.) różnica między LEGALNIE przebywającymi w Polsce ludźmi, to jakieś 3mln na korzyść „młodych mężczyzn”. Jak dorzucimy do tego kolejne miliony „głównie męskich migrantów” to za kilka lat w Polsce będzie ~10mln osób w wieku 18-35 z czego 7mln będą stanowić mężczyźni a 3mln kobiety.
Wtedy dopiero będzie „ciekawie” na rynku matrymonialnym.
Komentarze (77)
najlepsze
- autonomiczne takstówki zamiast egzotycznych uberowcow
- autonomiczne wozidelka dostarczajace jedzenie zamiast obcokrajowcow na glovo
- robotyzacja gospodarki zamiast podsyłania januszowi biznesu kolejnego kolumbijczyka
- automatyzacja gospodarki zamiast kolejnego nepalczyka
- smart monitorig , smarto rozwiazania itd itp.
Zablokować januszom biznesu dostep do taniej siły roboczej i zmusić ich do robotyzacji i automatyzacji. Gorpodarka 4.0 jest rozwiazaniem problemów demograficznych a nie ściaganie migrantów. W chinach już zaczynaja działać