YouTube AI ujawnia tytuły prywatnych wideo twórców. Google: to nie błąd
Badacz odkrył, że komentarz z ukrytą instrukcją zmusza AI Ask Studio do ujawnienia tytułów niepublicznych filmów kanału. Twórca nie jest powiadamiany o edycji komentarza. Google odmówił klasyfikacji jako lukę bezpieczeństwa. Niezapowiedziany content i przyszłe projekty możliwe do wykradzenia.real_scoria
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Komentarze (4)
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To jak otworzyc gmail i kliknac pierwszy email aby otworzyc wiadomosc to tez nie zero day bo uzytkownik musi działania zrobić.